«Меня пытаются похитить НЛО»: Над Петербургом заметили квадратный корабль пришельцев

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Девушка не в первый раз рисковала стать жертвой гуманоидов.

В небе над Петербургом недавно многие местные жители заметили некий странный объект. Многие решили сфотографировать его и рассмотреть поближе при помощи компьютерных программ.

Уфологи рассказали, что во время изучения снимков они заметили на них квадратный корабль пришельцев. По некоторым данным, именно он уже в течение нескольких дней летает над городом.

После этой истории появились и первые потерпевшие. Одна из местных жительниц рассказала в социальных сетях: «Меня пытаются похитить НЛО», - фотография с места происшествия также прилагалась. Пострадавшая также заявила, что подобные вещи происходят с ней уже далеко не в превый раз.

При просмотре снимка уфологи пришли к выводу, что речь идёт об одном и том же корабле.