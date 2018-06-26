В Подольске на детской площадке увидели гадюку

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К счастью, пострадавших не оказалось. Саму рептилию вывезли и выпустили в лесу.

В поселке Дубровицы, в Подольске, на детской площадки заметили гадюку. Дети сразу же начали ловить ее, однако та испугалась и уползла под машину. Хозяин автомобиля, когда увидел вокруг него много детворы, попытался узнать в чем дело. По итогу спас как детей от укуса, так и рептилию от людей – вывез ее в район Домодедово, где и отпустил на свободу.

Летом, хоть активность змей повышенная, но яд их не является смертельным, как, например, весной.

Так, в апреле 2018 года 24-летнюю девушку из Подмосковья укусила гадюка, однако врачи сразу обработали рану и ей ничего больше не угрожало.