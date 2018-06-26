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Эксперты: Маленьким детям нельзя давать воду в летнюю жару

Сегодня, 18:47

Особенно это касается грудничков, которым вода не понадобится до шести месяцев.

Если нет другого способа утолить жажду такого маленького ребёнка, то следует придерживаться чётких правил. Эксперты отмечают, что под запретом любая минеральная вода. Всё из-за слишком высокого содержания минералов. Грудных детей можно поить только водопроводной, которую сначала закипятили, а потом охладили.

Специалисты рекомендуют даже летом давать малышам молоко, когда жарко. Обычно груднички в такой период чаще просятся к матери, однако это не зря – из данного молока они получают всё необходимое и для насыщения, и для утоления жажды. Если ребёнку становится очень плохо, то от обезвоживания его можно попытаться вылечить разбавленным сквошем (сочетание сока и газированной воды) или специальным раствором, который можно купить в аптеке.

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