"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

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«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года.

Автор нескольких книг на тему конца света Рональд Вайнланд заявил, что уже в скором времени придёт конец человечеству. Согласно предсказанию «Пророка Судного дня», апокалипсис наступит не позднее, чем в июне 2019 года. Основатель Церкви Бога призывает людей молиться и готовится к царству Божьему. Свою организацию Вайнланд создал в 1998 году. С тех пор он предупреждает мир об ужасном конце времён, который наступит по воле Всевышнего уже в скором времени.

При этом, «пророк» знает, что ответить тем, кто скептически относится к его предсказаниям. Таковых набралось за 20 лет немало. По словам Вайнланда, всех тех людей, которые насмехались над ним и его проповедями, настигнет ужасная божья кара. Их всех болезни «съедят изнутри». Последний раз так активно мужчина предупреждал о конце света человечество в 2012 году, однако, когда его пророчество не сбылось, он заявил, что Бог был милостив и перенёс апокалипсис на 7 лет вперёд, дав людям время на покаяния.

Ранее астрологи «отменили» конец света в 2018 году. Специалисты высчитали, что предсказанный ранее конец света не сбудется. Вместе с тем, они призвали людей не возлагать надежды на чудесное спасение, а ждать следующего предзнаменования.