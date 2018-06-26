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В Петербурге голые мужчины купались в Фонтанке

Сегодня, 18:17

Они были пьяны, поэтому холодная питерская погода их ни капли не испугала.

Сегодня, 26 июня, в Петербурге в 04:00 два пьяных мужчины купались в Фонтанке и пугали прохожих. Всё происходящее очевидцы засняли на видео и опубликовали в Сети.

Примечательно, что когда голые мужчины вышли из воды, они направились к двум женщинам на берегу. Те дали любителям искупаться полотенца и отогрели их.

Пользователи соцсетей отмечают, что сейчас в Петербурге очень холодно. Из-за этого вода в Фонтанке была очень холодной, поэтому мужчины могли быть обычными «моржами».

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