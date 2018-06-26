Роскачество рассказало, как правильно выбирать хлеб

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Стоит обращать внимание на форму, цвет, а также на конденсат в упаковке.

Роскачество закончило изучать нарезные батоны, которые покупали по всей РФ. Специалисты изучили продукцию 176 производителей из 62 российских регионов.

Оказывается, что 86% всех закупленных батонов были хорошего качества. Кроме того, каждый третий продукт может получить знак качества. Но не смотря на такие высокие показатели ведомство рассказало, как правильно выбирать хлеб.

Валерий Черных, который работает заведующим отделом реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП, сначала нужно внимательно изучить форму хлеба. Оказывается, что она должна быть продолговато-овальная, а не расплывшаяся. Поверхность батона должна быть гладкой, без трещин и подрывов. Если же на неё нажать, то она должна сразу же вернуть форму.

Черных заявляет, что не маловажен и цвет хлеба. Он должен иметь от светло-золотистого цвета до светло-коричневого. Батон со сдобой – темней, а без сдобы – светлей.

По словам эксперта, одним из самых важных показателей является срок годности, которые не должен превышать трёх суток, если хлеб упакован, и одних, если упаковки нет.

И здесь очень важно понимать, что в упаковке не должно быть конденсата. Если он есть, то батон запаковали горячим. Это приводит к тому, что хлеб просто покроется опасной плесенью.