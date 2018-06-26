VistaNews.ru


Роскачество рассказало, как правильно выбирать хлеб

Сегодня, 18:27

Стоит обращать внимание на форму, цвет, а также на конденсат в упаковке.

Роскачество закончило изучать нарезные батоны, которые покупали по всей РФ. Специалисты изучили продукцию 176 производителей из 62 российских регионов.

Оказывается, что 86% всех закупленных батонов были хорошего качества. Кроме того, каждый третий продукт может получить знак качества. Но не смотря на такие высокие показатели ведомство рассказало, как правильно выбирать хлеб.

Валерий Черных, который работает заведующим отделом реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП, сначала нужно внимательно изучить форму хлеба. Оказывается, что она должна быть продолговато-овальная, а не расплывшаяся. Поверхность батона должна быть гладкой, без трещин и подрывов. Если же на неё нажать, то она должна сразу же вернуть форму.

Черных заявляет, что не маловажен и цвет хлеба. Он должен иметь от светло-золотистого цвета до светло-коричневого. Батон со сдобой – темней, а без сдобы – светлей.

По словам эксперта, одним из самых важных показателей является срок годности, которые не должен превышать трёх суток, если хлеб упакован, и одних, если упаковки нет.

И здесь очень важно понимать, что в упаковке не должно быть конденсата. Если он есть, то батон запаковали горячим. Это приводит к тому, что хлеб просто покроется опасной плесенью.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Роспотребнадзор рассказал татарстанцам, как правильно выбирать продукты к Новому году

В Роспотребнадзоре дали несколько советов по выбору цветов на 8 марта

Учёные научили пить пиво правильно

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем