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В Красном Селе голая девушка приставала к прохожим на улице

Сегодня, 18:01

Она представлялась «заколдованной Маргаритой» и пугала пенсионеров.

 В Красном Селе, сегодня в районе 9 часов утра, абсолютно голая девушка приставала на улице к прохожим мужчинам и пенсионерам. Так она подбежала к пенсионерке и начала ей говорить, что та якобы завидует красоте молодой девушки и оскорбляла ее. Бабушка пыталась избавиться от странной девицы, однако та не понимала и продолжала ее преследовать. В это же время могла резко начать танцевать или нападать на других прохожих.

Девушка явна была под воздействием наркотиков, как отметили очевидцы «интересной» ситуации. Она называла себе Маргаритой и говорила, что заколдована. Также ее снимали на видео и позже опубликовали в социальных сетях.

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