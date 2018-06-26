Гильдия пекарей высказала свое мнение о качестве российского хлеба

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Качество российского хлеба проверяется Роспотребнадзором, в добросовестной работе которого никто не сомневается.

Глава Российской гильдии пекарей и кондитеров подчеркнул то, что Роспотребнадзор публикует данные о качестве хлеба на основании выводов исследований тех лабораторий, к которым нет никаких вопросов и сомнений в плане легитимности.

Михаил Крихели подчеркнул, что не доверять качеству российских мучных изделий, данные о котором публикуют в ведомстве, нет оснований. Недавно была проведена проверка российского хлеба.

Регионами, где этот продукт посчитали наиболее вкусным стали Воронеж, Саратов и Ставрополь. Производимый там хлеб не вызвал у экспертов никаких нареканий.