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В Сыктывкаре пришельцы "разорвали" небо

Сегодня, 17:48

В облаках и тучах сверкали молнии, как будто бы из них вылетает огромный НЛО.

Вчера, 25 июня, вечером в Сыктывкаре местные жители заметили в небе необычное явление. По словам очевидцев, его как будто бы разорвали неизвестные существа. Два облака выбирались вверх из общей массы, крутились друг возле друга, а после чего и вовсе столкнулись. Примечательно, что всё это сопровождалось сильными молниями.

Некоторые любители уфологии заявили, что это был портал инопланетян, которые разорвали небо, чтобы прилететь на Землю на своих огромных кораблях. По мнению любителей НЛО, дело в том, что и пришельцы обладают такими технологиями, что их летательные аппараты становятся невидимыми. Поэтому жителям Сыктывкара удалось заметить в небе только странное явление.

Однако многие люди всё же заявляют, что никаких пришельцев с инопланетянами в Сыктывкаре не было. Как заявляют эксперты-синоптики, разорванные облака – это самое обычное явление, которое встречается при высоких температурах воздуха. Если же атмосферное давление вырастает, то в облаках можно наблюдать грозы без осадков.

По словам экспертов, не малую роль также сыграл фронт окклюзии, который был между сухой и влажной воздушной массой. Поэтому люди и наблюдали различные завихрения.

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