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В Уфе рабочие разрушили не тот подъезд, перепутав дома

Сегодня, 17:17

Однако после осознания ошибки они решили отправиться по правильному адресу. А подъезд, в котором они уже начали работать оставили в полуразрушенном состоянии.

 Ошибка рабочих весьма удивила жильцов дома, ведь ремонт в здании должен был начаться не в 2018 году. «Они содрали шпаклёвку, местами удалили краску и уехали», - рассказывают те, кто удивился состоянию своего подъезда по возвращении домой. Уехать ремонтникам пришлось из-за того, что они выбрали не тот дом, и были вынуждены отправиться по правильному адресу.

Жители дома, который «пострадал» во время ремонта обратились в ЖЭК, где ошибку всё-таки признали. Теперь произвести работы в подъезде всё-таки придётся, ведь он оказался разрушен и находится в ужасном состоянии.

Пользователи Сети стали шутить на тему того, что ремонт в их домах должен начаться через десять лет, и было бы неплохо, если рабочие ошибутся пораньше. Другие отметили, что подъезд после начала работ выглядит не хуже, чем и у них, хоть никто там ничего не делал.

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