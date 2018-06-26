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«Я приносил ему стихи»: Жириновский рассказал, что его связывает с Дементьевым

Сегодня, 16:39

Руководитель партии «ЛДПР» выразил соболезнование в связи с неожиданной смертью Андрея Дементьева и рассказал, что их связывает.

Политик рассказал, что с Дементьевым он был знаком ещё с советских годов, когда тот был главным редактором журнала «Юность». Молодой Жириновский приносил ему свои стихи, но их так и не опубликовали. В современности они встречались на программе «Поединок», где дискутировали про монетизацию льгот. Дементьев также упоминал Жириновского в своей книге «Всё начинается с любви» и не раз приглашал принять участие в теле- и радиопередачах.

«Он был живым классиком русской литературы», - пишет Жириновский в своём блоге. Политик сравнил Дементьева с Пушкиным и Есениным. Несмотря на почтенный возраст, автор оставался активным человеком. Его не раз замечали на различных публичных мероприятиях, где деятель искусства декламировал свои стихи и выступал с речами. «Его уход из жизни – большая и неожиданная утрата, от которой русская культура оправится нескоро», - уверен Жириновский.

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