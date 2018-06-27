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В Крыму призраки массово убивают туристов

Сегодня, 04:15

Странные светящиеся шары уводят людей на тот свет.

Несмотря на то, что Крым является регионом с удивительной природой и богатейшей историей, не всегда и не везде можно безопасно провести время. На полуострове существуют места, куда лучше не ходить туристам. К таковым относят и город-призрак Мангуп в Бахчисарайском районе. Это самый большой пещерный город Крыма.

В период с III по XV век здесь жили люди. По словам местных жителей, данная местность привлекает туристов, однако последним следует быть предельно осторожными, поскольку здешние призраки массово убивают путешественников. Люди, живущие в данной округе, уже хорошо знакомы с таинственными развалинами и не хотят иметь с ними дело, в отличие от приезжих любителей приключений.

Туристов манит сюда загадочная история о мальчике, родителей которого убили турки в 1475 году. Ребёнок, согласно преданию, спасаясь от нашествия, прошёл сквозь скалу. С тех пор его призрак плачет по ночам и бродит в поисках своих родителей. Тем, кто хоть раз видел этого мальчика, крупно повезло, если они остались живы. Ещё здесь зимой можно увидеть странные светящиеся шары. Они висят в воздухе несколько минут и при приближении человека уводят его за собой на тот свет.

Ранее писали, что в Британии призрак атакует дом и сталкивает людей с лестницы. Хозяева здания провели здесь обряд экзорцизма, однако даже это не помогло избавиться от хулиганов с того света.

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