Во время укладки асфальта блогер из Нижнекамска едва не сошел с ума

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Нижнекамский блогер решил попробовать себя в другой ипостаси. На один день он перевоплотился в дорожного рабочего, что ввело его в стрессовое состояние.

С детства каждый из нас часто слышал, что все профессии нужны и важны для общества, но не все могут выполнять определенные работы. Так, в Нижнекамске блогер под ником Альтер решил испытать на себе разные виды деятельности. Начал он с укладки асфальта, что особенно актуально для российских дорог.

Проработав всего один день на данной должности в конце смены блогер заявил, что данный вид деятельности могут выполнять только физически сильные и выносливые люди. Заниматься таким видом работы должны только мужчины, а вот как это делают женщины, ему вообще не понятно. Как известно, очень часто основной фронт работ по укладке асфальтового покрытия в России выполняют женщины.

Для своих поклонников он смонтировал 13-минутный видеоролик, в котором рассказывается о трудностях трудовых будней работников дорожной службы. Ознакомиться с ним можно не только на личной страничке блогера, но и на официальном сайте Нижнекамского района.