Микрочипы внедряют в тела кошек и собак в Кирове

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Руководство Кирова приняло нестандартное решение по составлению реестра уличных животных, а также домашних любимцев. Теперь местонахождение каждого из них можно будет определить по данным с чипа.

Потеря домашнего любимца всегда является большой трагедией для хозяев. Специально для ведения учета домашних и уличных животных в Кирове проведут акцию по чипированию животных, такие меры предложили волонтеры организации «Дари добро». Все желающие могут обратиться в ветеринарную клинику «Ветмастер», которая стала участницей данной программы, по адресу – улица Розы Люксембург, 23. Всю информацию можно узнать на сайте волонтерской организации или по телефонам (8332) 71-41-30.

Сообщается, что после внедрения чипа в тело животного, оно будет зарегистрировано в международной базе данных animalface.ru. Известно, что для животных, которые имеют хозяев чипирование будет платным и составит 150 рублей. Такая необходимость возникла для того, чтобы найти средства для проведения учета уличных животных. Как известно, чипировение является сложной процедурой. Сам чип внедряется в область между лопатками при помощи инъектора.

Стоит добавить, что практика чипирования животных развита во многих странах. Так в Германии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Дании, Финляндии, Франции, Швеции и ряде других стран чипирование животных является обязательной процедурой.