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Соцсети шокировало фото, где дайвер в Анапе оседлал гигантскую акулу

Сегодня, 14:39

Морской хищник, кажется, улыбался от происходящего. Снимок опубликован 26 июня в Instagram на странице пользователя max_fit_live.

Соцсети шокировало уникальное фото, где отчаянный дайвер в Анапе оседлал гигантскую акулу. Судя по кадру, хищник будто улыбается в объектив от происходящей ситуации. Акула по размерам преобладает своего всадника и весьма опасна для его жизни, но экстрим превыше всего.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 526 видов акул, размеры которых начинаются от 17 сантиметров (Etmopterus perryi) и достигают 20 метров. Самой большой является китовая акула Rhincodon typus. Хищники опасны не только для морских обитателей, но и для человека, так как они способны нападать на пляжах. Страны, где есть такая опасность, ограждают людей от подобных инцидентов, но хитрая акула прорывает любые заслонки.

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