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Жители Кубани страдают от массового нападения клещей

Сегодня, 13:57

Уже с начала летнего сезона в больницы обратились почти 4 тысячи человек, из которых 1,5 тысячи - дети.

 В детских оздоровительных учреждениях и лагерях случаев массового нападения клещей не зарегистрировано, так как территорию лагерей обрабатывают специальными растворами. На побережьях Черного и Азовского морей участились случаи укусов клещей. Часто насекомые переносят опасные для здоровья человека инфекции. Только в 2018 году от укусов пострадали 4 тысячи жителей Кубани. Роспотребнадзор сообщает, что они не успевают вовремя обрабатывать такие большие площади акарицидными растворами. Врачи предупреждают местных жителей о том, что в лесах находиться не безопасно. Также следует внимательно осматривать свое тело после каждой прогулки на наличие опасного насекомого. Особенно часты случаи заражения животных после укусов клещей.

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