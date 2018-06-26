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До пенсии не дожить: В этом уверен каждый пятый россиянин

Сегодня, 13:42

Будет ли обеспеченная старость, и с каким здоровьем к ней можно подойти, со временем заботит каждого. В РФ подобный опрос был проведён институтом общественного мнения «Анкетолог».

Результаты не очень утешительны. До пенсии не дожить. В этом уверен каждый пятый россиянин из числа опрошенных. Естественно, что мнение респондентов о повышении порога пенсионного возраста у респондентов также вызвало резко негативные эмоции.

Эту меру Кабмина не поддерживают 90% россиян. Среди них не только пожилые граждане, но и молодёжь. Поддержали эту инициативу правительства лишь 2% опрошенных.

Молодые люди в возрасте до 30 лет высказали твёрдую уверенность, что до пенсии им не дожить. Как минимум, каждый пятый из них посчитал именно так.

Россияне отметили, что оптимальный возраст для выхода на пенсию составляет у женщин 54 года. Для мужчин этот показатель определён в 59 лет.

В то же время, все возрастные категории отметили, что размера пенсии для ведения активной жизни не достаточно.

Опрос был проведён среди 1306 граждан РФ.

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