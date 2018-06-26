В Ставрополе пешеходы ходят на руках

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В Ставрополе прохожие заметили необычного пешехода, который на руках пересекал через проспект Дзержинского. Такие действия девушки вызвали у многих улыбку и подняли настроение.

Весь Ставрополь обсуждает необычное происшествие, которое повеселило горожан. Так, в сети появилась информация о том, что сегодня 26 июня утром по пешеходному переходу через проспект Дзержинского шла интересная девушка. Внимание прохожих она привлекала тем, что шла на руках.

После того, как данная информация появилась в сети, в комментариях пользователи рассказали, что героиню сюжета зовут Анастасия и она занимается гимнастикой, что и дало ей возможность так шокировать людей на улице. Мнение горожан о таком поступке было не однозначно, одни порадовались мастерству девушки, но были и такие, которые уверенны в неправильности таких действий. Противники такого перехода проезжей части попросили родителей девушки наказать ее.

В целом же такие действия акробатки вызвали улыбку и подняли жителям Ставрополя настроение. Часть людей уверенны, что нужно брать пример, веди спортивная подготовка у экстравагантной девушки довольно серьезная. Сотрудники полиции не прокомментировали такой трюк, ведь правил акробатка не нарушила.