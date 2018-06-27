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Врачи СНГ подтвердили эффективность «Эргоферона»

Сегодня, 13:43

В СНГ объявили об успешном завершении продолжительной наблюдательной программы «ЭРМИТАЖ». Участие в ней приняли 519 врачей из разных стран, а также 8411 пациентов (в их числе — 6005 детей). Масштабное исследование было направлено на изучение эффективности отечественного препарата «Эргоферон» (производится компанией «Материа Медика Холдинг») в ходе лечения ОРВИ и гриппа. Об этом информирует ИА REGNUM.

 Согласно результатам исследования, «Эргоферон» успешно доказал свою эффективность при раннем и позднем начале терапии ОРВИ и гриппа у взрослых и детей, а также пациентов-аллергиков. У половины пациентов, благодаря этому препарату был полностью исключен прием средств симптоматической терапии.

«Эргоферон» является российским препаратом, содержащим в себе антитела в релиз-активной форме. Релиз-активность это новое направление лекарственной терапии, главным разработчиком которого является профессор Олег Эпштейн.

 

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