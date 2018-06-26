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Археологи нашли странные монеты с изображением Дьявола

Сегодня, 12:20

Спаленные головы людей, странные маски, следы обрядов и прочее - это всё было частью культа. Люди рассказали, что все предметы были частью ритуалов. Кстати их чаще всего находили спрятанными в церквях и музеях.

Руководитель раскопок Брюс Итон заявил, что никто не ожидал найти странные монеты с изображением Дьявола. На одной стороне было написано «страна, или граждане, или дьявол». На другой стороне была дата – 13 марта Анхольт 1973 год, то есть монеты довольно молодые, что вызывает большие опасения.

То, что нашли археологи в Аббатстве Бата в британском Уэссексе, было частью странной жизни датского эксцентрика, который был главой необычной группы в течении 40 лет. Примечательно, что о них стало известно только через 10 лет после его смерти.

Археологи рассказали, что речь идёт о пустынном острове Анхольт у берегов Дании. 13 марта в 1972 году местные жители нашли сатанинские ритуальные места с масками, костями, чёрных свечей и спаленной человеческой головой в костре. Расследование дела проводили полицейские с материка.

Оказывается, что найденные в Аббатстве Бат монеты с дьяволом были последними из тех, которые спрятали в 1973 году. После истории с валютным мошенничеством, как рассказывали местные СМИ, их стали прятать по музеям и церквям. Некоторые находки были с письмами, что монеты послала жрица сатаны Алиса Мандрагора.

Во время исследования учёные выяснили, что монеты были не культом, а просто шуткой местного жителя – офисного клерка из Национальной Галереи, который умер в 2004 году. Об этом рассказала экспертам его дочь. Мужчина буквально создал параллельную вселенную, где существовал культ Дьявола.  

В итоге, учёные остались в шоковом восхищении от того, что создал местный житель. Его шутка породила целый цикл 40-летних слухов и вымыслов среди телевизионщиков и газетчиков. Дочь мужчины заявила, что её отец думал, что придумать культ, которого нет, будет очень весело.

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