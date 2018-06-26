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В России старший командный состав, продемонстрировавший свои возможности, идёт на повышение. Не стал исключением и очередной факт.

Черноморский флот возглавил новый командующий. Это вице-адмирал Александр Моисеев. До него флотом командовал Александр Витко. Сейчас он переведён на службу в Главном командовании ВМФ РФ.

Моисеев, возглавивший Черноморский флот, начал службу инженером в радиотехнической БЧ. До назначения командующим ЧФ он был замначальника Генштаба ВС РФ.

Местом рождения Моисеева является Калининградская область. Он является Героем России, обладателем орденов «Мужества», «За военные заслуги» и других наград.

За период своей службы он возглавлял Подводные силы на Северном флоте, а потом был начальником его штаба. Героя России Моисееву присвоили в 2011 году. За что он получил это высшее воинское отличие, не сообщается.