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В Ростове мужчины ревнуют девушек к гостям ЧМ-2018

Сегодня, 11:44

Чтобы получит поцелуй от ростовчанки, нужно одеть карнавальный костюм, считают местные парни.

Недостаток женского внимания испытывают российские мужчины в Ростове в дни проведения ЧМ-2018. На фоне приезда в город футбольных болельщиков со всего мира они оказались не востребованы у местных девушек, которые предпочитают знакомиться с иностранцами. В этой связи ростовчане ревнуют их к гостям мундиала.

В социальных сетях уже который день точится дискуссия на эту тему. В одном из ростовских пабликов на днях парень опубликовал пост, где возмутился тем, что на улицах россиянки просят зарубежных гостей поцеловать их для эффектного фото. Подобные случаи молодой человек назвал «дискриминацией по национальному признаку». Местный житель возмутился тем, что, когда он ходит на матчи ФК «Ростов» никто не просит его о поцелуе. Пользователь предположил, что всё дело во внешнем виде и предложил надеть карнавальный костюм ,чтобы исправить ситуацию.

Ранее мы писали, что российские красавицы рассматривают мундиаль как шанс удачно выйти замуж. Накануне ЧМ-2018 в социальных сетях девушки активно обсуждали методы обольщения иностранных гостей.

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