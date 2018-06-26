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К 1 июня количество таких предприятий составило 7,3% от общего числа, это 309,5 тысяч фирм. Об этом информируют сотрудники ФНС.

Согласно данным ФНС, в России доля фирм-однодневок достигла исторического минимума и к 1 июня составила всего 7,3%.

Примечательно, что их уровень в 2011 году составил 40,1% (1,8 миллионов предприятий), в 2016 году их насчитывалось 1,6 миллиона, а в 2017 году показатель упал до 1,2 миллиона фирм с признаками фиктивности.

Фирма-однодневка представляет собой юридическое лицо, которое не обладает самостоятельностью в фактическом плане. Ее создали без задачи ведения предпринимательства. Свидетельствует об этом маленький уставной капитал, отчет с нулевыми показателями, отсутствие кадров, а также административных и материальных ресурсов. Зачастую дата регистрации фирмы близка к дате, когда намечается подписание сомнительного договора по сделкам.