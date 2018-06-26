Кафе в аэропорту Кемерово продает протухшую еду

Сегодня, 09:37

Заведение общественного питания полностью нарушило все правила, и продавало пропавшие продукты, подвергая опасности здоровье потребителей.

Во время проверки сотрудниками санстанции были обнаружены несколько нарушений в кафе «Континент» в Кемерово. О том, что кафе продает протухшую еду, узнали сотрудники прокуратуры, и отправили туда проверку. Санстанция обнаружила протухшие бутерброды, срок годности которых истек еще несколько недель назад. Кроме того, нарезка из овощей, сыра и колбасы, хранилась в ящиках без указанного срока годности. По результатам проверки, комиссия вынесла директору заведения в местном аэропорту предупреждение и штраф, а также потребовала устранить все недостатки в кафе. Испорченные продукты изъяли и выкинули, на некоторых лиц, которых обвиняют в халатности, завели уголовное дело.