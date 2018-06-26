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Над Алуштой очевидец сфотографировал "нимб Бога"

Сегодня, 04:20

Крымчан поразило небесное зрелище. Многие посчитали, что радуга вокруг Солнца - это потустороннее явление.

Очевидец из Алушты сфотографировал "нимб Бога" над городом. Он запечатлел, как вокруг Солнца образовался светящийся разноцветный круг, озаряющий практически все небо. Мужчина разместил снимок на своей странице в соцсети. Многие крымчане также заметили над Алуштой "нимб Бога". Они придумывали этому явлению разнообразные названия "круг Всевышнего", портал в потусторонний мир и так далее.

На самом деле это явление можно назвать обычным. Радуга вокруг Солнца образуется в результате увеличения влажности атмосферы, в результате чего облака способны отражать свет Солнца, а также создавать иллюзию разных цветов, как например при дождевой радуге.

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