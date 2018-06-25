От алкоголя в Орловской области умерли более 300 человек

Вчера, 22:42

Данный показатель взят по итогам 2017 года. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в правительстве региона.

Сегодня начальником отдела организации охраны общественного порядка Алексеем Стеблецовым было сделано заявление, что от алкоголя в Орловской области умерло более 300 человек. Однако это связано не с алкогольной интоксикацией, а с вредоносными деяниями, совершенными под влиянием алкогольного опьянения.

Так, за прошлый год от алкогольной интоксикации умерли лишь 54 человека, в остальных случаях алкоголь был фактором, который повлиял на гибель.

На заседании также отметили, что снизился уровень преступности в области. Так, за прошедшие пять месяцев зарегистрированных преступлений стало на 1% меньше. Особо тяжкие преступления снижены на 6,5%. В то же время повысился показатель раскрываемости преступлений и составил около 69%.