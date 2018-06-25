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Путин пообещал достроить больницу в Междуреченске

Сегодня, 21:40

Временный глава Кемеровской области поднял вопрос о достройке медицинского учреждения, брошенного еще 4 года назад.

Сергей Цикилев встретился с президентом РФ и поведал обо всех проблемах в области. Он сообщил, что в 2013 году началось строительство больницы, но уже через год здание оказалось брошенным, так как резко прекратилось финансирование.

Владимир Путин пообещал помочь достроить больницу в Междуреченске, обнадеживающе сказав, что «не сразу, но построим». Также президент уточнил о примерных сроках строительства – около 3-4 лет.

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