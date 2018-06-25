Россельхознадзор: «Птичий грипп не угрожает человеку»

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Вспышки вируса были выявлены в нескольких регионах России. Оказалось, что это всего лишь сезонное обострение.

Россельхознадзор заявил, что возникшие вспышки птичьего гриппа характерны лишь птицам и не угрожают человеку, поэтому паниковать не стоит. Очаги инфекций найдены и на данных участках проводятся меры по ликвидации вируса. Сообщается, что подобные проявления гриппа вполне можно спрогнозировать, так как они сезонны.

По предварительным данным, была проведена встреча с Председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Казахстана, где обсудили вопрос возникновения и распространения птичьего гриппа, как в России, так и в соседнем государстве. Также, было достигнуто соглашение на снятие взаимных ограничений, которые касались,в частности, и ввоза продукции птицеводства.

Сообщается, что Россельхознадзор проведет внеплановые проверки государственных ветеринарных учреждений, чтобы оценить эффективность принимаемых ими мер для предупреждения и предотвращения вируса.