Скворцова: Повышение пенсионного возраста в РФ – залог долголетия

Сегодня, 20:04

Правительство продолжает своё лоббирование повышения срока выхода на пенсию в РФ. Минздрав пытается это аргументировать весьма своеобразно.

Глава этого ведомства Вероника Скворцова полагает, повышение пенсионного возраста в РФ – это залог долголетия. Она сообщила, что относящиеся к старшему поколению люди, продолжающие работать, выглядят моложе своих сверстников, вышедших на пенсию.

Скворцова уверена, что 55-летняя женщина и 60-летний мужчина вполне могут продолжать демонстрировать свою трудовую активность. Она, в свою очередь, является позитивом для их долголетия.

Министр отметила, исследования, проведённые ВОЗ, показывают, что у людей наблюдается «тотальное омоложение», если этот процесс рассматривать, как психическую активность.

По сведениям, которые предоставила Скворцова, в 2013 году человек в возрасте 58 лет демонстрировал наличие такого же когнитивного уровня, который в 2003 году демонстрировал человек 50-летнего возраста.

Скворцова сообщила, этому способствует здоровый образ жизни и правильное питание.

Вопрос поднятия пенсионного возраста давно обсуждаем в РФ. С одной стороны, становится всё труднее обеспечивать пенсионеров достойными выплатами.

С другой – в отсутствии достаточного количества вакансий, пенсионеры просто будут занимать места, которые могла бы «освоить» молодёжь. Отсрочим выплаты пенсий, а дальше, поглядим.