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У ивановских красавиц появился новый план конкурса красоты

Сегодня, 01:30

В Иваново решили провести открытый диалог с девушками, которые являются участницами проекта «Ивановская красавица-2018».

Организаторы конкурс сообщили, что данное мероприятие «Точка кипения» пройдет в торговом центре «Серебряный город», где девушки смогут предложить свои идеи развития конкурса. Учредители конкурса хотят, чтобы девушки внесли свою лепту в проект. Затем у финалисток появится новый план проекта, который будет затрагивать социальный аспект жизни города и региона, а также станет более открытым.

Встреча будет осуществляться после регистрации в «Точке кипения» или же на сайте проекта.

Ранее стало известно, что в Ивановском регионе зарегистрирован рекордный уровень цены на бензин, сравнительно с крупными городами. Цена возросла почти на 10%, сравнительно с Москвой, в которой цены подняли на 5,1%.

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