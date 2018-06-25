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В Забайкалье в небе завис черный кольцевой портал

Сегодня, 17:18

Свидетелями странного явления стали жители поселка Чара. Инцидент произошел 24 июня, подобное фиксировали в Великобритании, Польше, США, Казахстане и Новосибирске.

В Забайкалье в небе над поселком Чара завис черный кольцевой портал, по крайней мере так подумали очевидцы происшествия. Когда ролик попал на просторы Сети, среди пользователей нашлись те, кто отметил в таинственном кольце присутствие инопланетных цивилизаций. На деле оказалось, что черный кольцевой портал не является чем-то загадочным и внеземным.

Кольцо в небе черного цвета представляет собой дымовой вихрь, спровоцированный прохождением взрывной волны через дымоход цилиндрической формы. Воссоздать кольцо возможно с использованием пиротехнического оборудования. Стоит подчеркнуть, что глава Каларского района Павел Романов отрицает работу котельных и наличие взрывов, способных вызвать явление.

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