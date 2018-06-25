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Садовник из Новосибирска выстриг неприличное слово возле ТЦ

Сегодня, 16:31

Люди по-разному стали реагировать на «необычное» решение мужчины. И даже рассорились в комментариях под фотографией в «ВКонтакте».

Садовник из Новосибирска выстриг неприличное слово возле торгового центра «Континент» на Гусинобродском шоссе. Слово из кустов было «Ж*ПА». Произошло это вчера, 24 июня.

Люди, которые увидели «искусство неизвестного автора» в социальных сетях, отреагировали по-разному. Многие попросту нашли это забавным, подарили звание «Садовник 80-го уровня». Кто-то же не понял эту глупую задумку и стали оскорблять садовника, а некоторые даже политику затронули.

Пока неизвестно, что именно спровоцировало такое «произведение искусства», но это может быть связано и с недавним инцидентом в местном общественном транспорте, когда девушка оголила при всех свою «пятую точку».

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