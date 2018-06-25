Ректор МГУ озвучил среднюю стоимость обучения в университете

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Проблема получения образования в РФ всё больше переходит в платную плоскость. Родители обеспокоены и заинтересованы ценами, смогут ли они их «потянуть».

Ректор МГУ, которым является Виктор Садовничий, озвучил среднюю стоимость обучения в университете на платной основе. С его слов, она не превышает 330 тысяч рублей за год.

Ректор обратил особое внимание, что стоимость обучения в МГУ не поднималась, не взирая на инфляцию, на протяжении уже нескольких лет.

Также Садовничий отметил, что по стоимости обучения МГУ занимает лишь четвёртую позицию. МГИМО и СПбГУ взимают на платных вакансиях до 500 тысяч.

Поделился ректор МГУ и сведениями о зарплатах, которые получают преподаватели в университете. По российским меркам, она довольно значительна и равняется показателю в 136 тысяч рублей.

Даже для москвичей, это две средние городские зарплаты. Что очень привлекательно для специалистов.

Руководитель МГУ обратил внимание СМИ на то, что Владимир Путин ранее установил своим указом, что преподаватели должны получать вдвое больше средней заработной платы по региону.

Помимо того, Садовничий сказал, что в этом году на обучение будут приняты 10 тысяч студентов. 7 тысяч из них будут обучаться за счёт бюджета. Ещё трём придётся платить.

Подобное соотношение введено три года тому назад.