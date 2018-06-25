VistaNews.ru


Врачи поведали о страшных заболеваниях, переносчиками которых являются комары

Сегодня, 19:30

Самая известная хворь, причиной которой становятся эти насекомые – малярия.

По данным ВОЗ, заразиться ею может чуть ли не половина населения планеты Земля. Основной ареал обитания инфекции – Африка, так что все туристы обязаны делать специальные прививки перед путешествиями. Также комары переносят жёлтую лихорадку, распространённую в центральных частях Америки и Африки. Вакцина станет спасением и от неё. Одними из самых страшных заболеваний являются вирусы Зика и денге.

Правда, по словам врачей, есть разница между тем, как кусают их переносчики. Если после одного заражения Зика в следующий раз комар инфекцию уже не занесёт, то с денге ситуация обратная. Один эксперт поведал о 4 известных ему случаях влияния укуса с данной инфекцией на человека. Чтобы спастись от такого, рекомендуется как можно чаще обращаться к врачам, не ходить вдоль водоёмов, особенно популярных среди заразных комаров, а также быть очень аккуратными с местной пищей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жительница Липецка привезла из Танзании лихорадку Денге

Чехию атакует смертельный вирус, от которого нет лечения

Новосибирцы из тропиков привозят лихорадку и малярию

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем