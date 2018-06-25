Врачи поведали о страшных заболеваниях, переносчиками которых являются комары

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Самая известная хворь, причиной которой становятся эти насекомые – малярия.

По данным ВОЗ, заразиться ею может чуть ли не половина населения планеты Земля. Основной ареал обитания инфекции – Африка, так что все туристы обязаны делать специальные прививки перед путешествиями. Также комары переносят жёлтую лихорадку, распространённую в центральных частях Америки и Африки. Вакцина станет спасением и от неё. Одними из самых страшных заболеваний являются вирусы Зика и денге.

Правда, по словам врачей, есть разница между тем, как кусают их переносчики. Если после одного заражения Зика в следующий раз комар инфекцию уже не занесёт, то с денге ситуация обратная. Один эксперт поведал о 4 известных ему случаях влияния укуса с данной инфекцией на человека. Чтобы спастись от такого, рекомендуется как можно чаще обращаться к врачам, не ходить вдоль водоёмов, особенно популярных среди заразных комаров, а также быть очень аккуратными с местной пищей.