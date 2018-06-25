Сегодня, 13:30

Каждый год «Левада-Центр» проводит опрос среди россиян, чтобы выяснить предпочтения студентов и их родителей в выборе будущей профессии.

По результатам проведенного опроса выяснилось, что в России набирает популярность профессия врача. Среди опрашиваемых были жители городов и сел в возрасте от 18 лет, общее число которых составило около 1 600 жителей. Россиянам предлагалось ответить на вопрос о наиболее предпочтительной профессии с выбором нескольких вариантов ответа.

Оказалось, что число граждан России, которые хотели бы стать врачами, растет. В текущем году около 20% опрашиваемых проголосовали именно за эту профессию. Однако, несмотря на такой интерес россиян к данной специальности, дефицит врачей все еще имеет место быть. Так, в прошлом году дефицит врачей в государственных и местных медицинских учреждениях составил 21,2%. Более того, 24,8% составила нехватка терапевтов в медучреждениях первого звена.

Директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов отмечает, что такие показатели дефицита кадров сказываются на нагрузке врачей. Таким образом, время приема пациента становится меньше, а качество его обслуживания, соответственно, падает.