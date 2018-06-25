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Лечебной грязью Тамбуканского озера заинтересовались бизнесмены

Сегодня, 13:29

В этом году из озера планируется добыть более полутора тысяч кубометров лечебной косметической грязи. Единственный пользователь месторождения уже заключил 65 контрактов на поставку грязи.

Кавминкурортресурсы является пользователем Тамбуканского образования лечебной грязи в Ставрополе, которому больше нет аналогов по всей Евразии. 80% добычи отправляется в лечебные санатории, а остальное идет на производство косметики. Известно, что у Тамбуканского озера есть собственный бренд, под которым выпускается лечебная продукция. Основой заказчик лечебной грязи санаторий имени Орджоникидзе, куда ежегодно поставляется около 150 кубометров лечебных ресурсов. На данный момент Тамбуканская косметика является наиболее востребованной продукцией, которой уже заинтересовались бизнесмены. Планируется расширять производство и добычу лечебного вещества. Сезон добычи грязи обычно длится до конца октября.

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