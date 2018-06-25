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Голландские туристы удивлены качеством дорог в Красноярске

Сегодня, 12:48

Экспедиция из 8 иностранцев едут через Омск, Челябинск, Москву, Казань, в Сибирь и дальше в Казахстан и Монголию. Об этом информирует издание «Новости ТВК».

Голландские туристы приятно удивлены качеством дорог в Красноярске, о чем рассказали журналистам «Новости ТВК». Пожилые люди покинули свои большие дома и отправились в путешествие, в котором домом для них станет трейлер или палатка на колесах. По словам туриста Аарта, он готов прожить в своей комфортной машине всю жизнь, ведь там есть раковина, плита и место, где можно выспаться.

Иностранцы оценили дороги в Красноярском крае, отметив их отличное качество. Также их удивила погода, ведь утром они наблюдали температуру в +8, через несколько часов термометр показал +14, и в этот же день температура дошла до +30. Голландцы называют это «зеленой зимой», а для россиян в подобных переменах нет ничего необычного.

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