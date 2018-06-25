В Калуге началась вспышка чумы

Сегодня, 12:35

Администрация города уже объявила карантин и запрет на транспортировку животных по области.

Областной медицинский центр сообщил о новой вспышке чумы - это вирус, который поражает клетки здоровых плотоядных животных. Особенно этой болезни подвержены собаки. Калужские ветеринары успели определить источник заболевания, который уже оградили и подготовили для дальнейшей дезинфекции. Основная вспышка чумы пришлась на первый больничный переулок в домах №3-27. Медики ограничили территорию Тульского, Никитинского, Новорежского и Николо-Козанского переулков в Калуге. Администрация города предостерегает жителей от контакта с уличными животными, а также попросила внимательно наблюдать за поведением домашних питомцев.