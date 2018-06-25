«Маленький северный рай»: Житель Норильска в июне прокатился на сноуборде

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Лыжный сезон не прекращается в городе даже летом.

Несмотря на то, что во многих регионах России установилась жаркая погода, некоторые россияне всё ещё могут побаловать себя катанием на снегу. В частности, так поступил житель Норильска, который в июне прокатился на сноуборде. Молодой человек записал на видео, как развлекается молодёжь летом в его городе. На представленных кадрах видно, что сноубордист спускается со склона по снегу, который ещё не растаял, несмотря на то, что лето уже в самом разгаре. Происходящее на видео автор ролика сопроводил композицией «Маленький северный рай» рэперов Басты и Смоки Мо при участии певицы Елены Ваенги. После появления видео в социальных сетях, оно спровоцировало бурное обсуждение. Пользователи высказывали слова удивления и констатировали, что Россия – удивительная страна. Ведь только здесь в одних регионах может быть лето, а в других – ещё не закончилась зима.

Ранее мы писали, что сеть развеселил броневик, припаркованный у супермаркета Воронеже. Фотографию военной техники опубликовал один из жителей города. Пользователи предположили, что водитель машины «приехал за хлебушком».