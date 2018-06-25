VistaNews.ru


«Маленький северный рай»: Житель Норильска в июне прокатился на сноуборде

Сегодня, 12:24

Лыжный сезон не прекращается в городе даже летом.

Несмотря на то, что во многих регионах России установилась жаркая погода, некоторые россияне всё ещё могут побаловать себя катанием на снегу. В частности, так поступил житель Норильска, который в июне прокатился на сноуборде. Молодой человек записал на видео, как развлекается молодёжь летом в его городе. На представленных кадрах видно, что сноубордист спускается со склона по снегу, который ещё не растаял, несмотря на то, что лето уже в самом разгаре. Происходящее на видео автор ролика сопроводил композицией «Маленький северный рай» рэперов Басты и Смоки Мо при участии певицы Елены Ваенги. После появления видео в социальных сетях, оно спровоцировало бурное обсуждение. Пользователи высказывали слова удивления и констатировали, что Россия – удивительная страна. Ведь только здесь в одних регионах может быть лето, а в других – ещё не закончилась зима.

Ранее мы писали, что сеть развеселил броневик, припаркованный у супермаркета Воронеже. Фотографию военной техники опубликовал один из жителей города. Пользователи предположили, что водитель машины «приехал за хлебушком».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Экстремал прокатился на сноуборде по парковке в Петербурге

В Омске сноубордист «с ветерком» прокатился по оживленному проспекту

Кировчанин проехался на сноуборде, ухватившись за троллейбус

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем