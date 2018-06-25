Московские медики пройдут курсы врачебной этики

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С сентября медики приемного отделения НИИ имени Склифосовского начнут посещать курсы врачебной этики, а впоследствии и обучать своих коллег. Такая необходимость возникла для повышения уровня медицинского обслуживания.

В московской мэрии сообщили, что с сентября текущего года московские медики будут посещать специальные курсы, на которых получат навыки элементарной врачебной этики. Обучение обязаны будут пройти не только медицинские работники, но и сотрудники администрации больницы. Организованы данные курсы при центре корпоративного развития департамента здравоохранения Москвы.

Согласно разработанной программе таких занятий, медикам расскажут как правильно вести беседу с пациентами, чтобы не навредить своими словами, а только успокоить человека и вселить в него надежду. Также медикам расскажут о методиках, которые помогут избежать им профессионального выгорания.

В мэрии рассказали, что данный проект является пилотным, но впоследствии охватит все медицинские учреждения Москвы. Известно, что продолжительность курсов всего три дня, каждое занятие продлится по восемь часов, а группы составят от 12 до 15 человек. Заниматься с медиками будут профессиональные психологи, которые специально разработали программу для врачей.