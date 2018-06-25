Депутаты – тоже люди: Их также кормят фальсификатом

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Похоже, что ситуация с продуктами в столовых РФ – повсеместна. К такому выводу пришли после экспертизы столовой Заксобрания Новосибирской области.

Видимо, работники общепита считают, что депутаты – тоже люди. Следовательно, их, как и других граждан, вполне можно кормить фальсификатом. Сведения опубликовал Яков Новосёлов, являющийся врачом диетологом и директором в Сибирском федеральном центре оздоровительного питания.

Согласно данным проведённой им проверки, депутаты в своей столовой также получают продукты, являющиеся фальсификатом. Новосёлов проинформировал в своём аккаунте в Facebook о следующем. Молоко и кефир, которые депутаты получают в своей столовой, почти не содержат молочные жиры. Вместо них там отмечено наличие масла, воды и «неизвестного продукта».

Порции салата, которые покупают депутаты в Новосибирске, намного меньше тех, что указаны в меню. Не лучше положение и с котлетами. Их вес указан в 100 грамм, а по факту не превышает 80. «Накачка» водой на 40% превышает общепринятую. На столько же завышено содержание углеводов. Следовательно, калорийность продукта снизилась не менее, чем на 20%.

Диетолог обеспокоился. Он полагает, что если депутаты будут питаться в Новосибирске подобным образом, это станет причиной их истощений и повышенной вероятности возникновения инсультов и инфарктов.