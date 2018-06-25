VistaNews.ru


Депутаты – тоже люди: Их также кормят фальсификатом

Сегодня, 10:38

Похоже, что ситуация с продуктами в столовых РФ – повсеместна. К такому выводу пришли после экспертизы столовой Заксобрания Новосибирской области.

Видимо, работники общепита считают, что депутаты – тоже люди. Следовательно, их, как и других граждан, вполне можно кормить фальсификатом. Сведения опубликовал Яков Новосёлов, являющийся врачом диетологом и директором в Сибирском федеральном центре оздоровительного питания.

Согласно данным проведённой им проверки, депутаты в своей столовой также получают продукты, являющиеся фальсификатом. Новосёлов проинформировал в своём аккаунте в Facebook о следующем. Молоко и кефир, которые депутаты получают в своей столовой, почти не содержат молочные жиры. Вместо них там отмечено наличие масла, воды и «неизвестного продукта».

Порции салата, которые покупают депутаты в Новосибирске, намного меньше тех, что указаны в меню. Не лучше положение и с котлетами. Их вес указан в 100 грамм, а по факту не превышает 80. «Накачка» водой на 40% превышает общепринятую. На столько же завышено содержание углеводов. Следовательно, калорийность продукта снизилась не менее, чем на 20%.

Диетолог обеспокоился. Он полагает, что если депутаты будут питаться в Новосибирске подобным образом, это станет причиной их истощений и повышенной вероятности возникновения инсультов и инфарктов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Астраханской области школьников кормили опасным мясом

Роспотребнадзор пугает ростовчан заводом-призраком

В Омской области депутаты облдумы за счет пива утвердили рост бюджета

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем