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Жители КБР жалуются на платные бахилы в больницах

Сегодня, 10:36

Также берут деньги на батарейки для суточного аппарата для сердца. Согласно закону от 2010 года, бахилы в больницах должны предоставляться бесплатно.

Жители КБР жалуются на платные услуги в больницах, причем их должно оплачивать государство, если обратить внимание на законодательство России. В частности, недовольство вызывают бахилы и батарейки на суточный аппарат для сердца. За бахилы в каждой больнице просят по 5 рублей, хотя их закупочная цена составляет всего 2 рубля. Люди спрашивают, куда идут вырученные деньги.

Что касается сердечного аппарата, то батарейки к нему для пациентов стоят 250 рублей. Жители КБР задаются вопросом, разве этот момент не должен оплачиваться страной. Некоторые спрашивают, правильно ли платить за бегунок для медкомиссии по 1000 рублей. Москвичи рассказали, что в их больницах бахилы предоставляют бесплатно.

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