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В Московском зоопарке появились амурские тигры

Сегодня, 10:24

Два годовалых тигра планируют отправить на программу по сохранению численности исчезающих животных. Амурских тигров выводят в центре редких видов животных.

Животных перевезли из Подмосковья в столичный зоопарк. Сообщается, что на данный момент амурские тигры, которые появились в московском зоопарке, уже адаптировались к новым условиям и осматривают новое место обитания. Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животные здоровы и сейчас находятся в своем новом доме. Посетители смогут увидеть завтрак редких животных. Работники начинают кормить тигров с 7:30 утра свежим мясом.

Подчеркивается, что амурский тигр - один из самых редких видов животных. На данный момент звери весят 90 кг, однако в течение нескольких месяцев их вес увеличится в несколько раз. Взрослые особи достигают около трех метров в длину и 170-180 кг веса. Обитают амурские тигры в России и в Китае. Средняя продолжительность их жизни - 15-20 лет. 

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