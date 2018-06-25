На прилавках Ростова появились поддельные продукты

Сегодня, 08:25

Далеко не все продукты прошли проверку Роспотребнадзора. Представители службы отметили, что особенно «подвели» молочные продукты.

Специалисты выяснили, что молоко "Любаня из Кубани" не имеет следов животного происхождения, сыр «Гауда» имеет растительные жиры. Особый резонанс вызвала свекла, которая попросту «напичкана» химическими элементами, которые повлекли за собой другие «неприятные» изменения в продукте. Все эти товары можно назвать поддельными, поскольку ни названиям, ни составу, указанному на упаковке, они не соответствуют. Ранее в Ростове подобных случаев не выявляли.

Также специалисты добавили, что сливочное масло также не прошло проверку, в частности «Крестьянское» и «Славянский».

Несмотря на это, цены на продукцию будут расти, особенно на молочную продукцию. О такой новости сообщил губернатор Ростовской области.