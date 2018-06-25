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Роспотребнадзор: Омичи чаще всех умирают от некачественного алкоголя

Сегодня, 08:11

В целом по России снизилось количество отравлений и смертей из-за некачественной алкогольной продукции, однако, по данным Роспотребнадзора, в Омске ситуация остается прежней.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список о санитарном и эпидемиологическом состоянии общества в городах России на 2017 год. Сообщается, что по стране снизилось количество случаев летального исхода от отравления некачественным алкоголем. Например, если сравнить с 2012 годом, то смерть от выпивки стала меньше на 17,5%. Также в списке были отмечены те города, смертность в которых превышает минимум. Всего в этом списке фигурирует 42 города.

В этой категории и оказался Омск, жители которого чаще всех умирают от некачественного алкоголя. Помимо омичей, в список самых подверженных зависимости от алкоголя попали Магаданская, Костромская, Ленинградская, а также Рязанская, Курганская, Московская, Тюменская, Ивановская, Томская области, Удмуртия, Чувашия и Красноярский край.

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