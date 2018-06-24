В Омске дети гуляли по крыше дома, где отдыхал мужчина в трусах

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В соцсетях появилась запись, которая вызвала у омских жителей бурю эмоций.

Сегодня, 24 июня, в Сети омичи пожаловались на ситуацию у дома 18в на улице 22-го Апреля. Как сообщила очевидица, на крыше дома играли дети, в то время как там же расположился на отдых мужчина «в одних стрингах». Женщину возмутило отсутствие каких-либо действий со стороны жилищных контор.

Мнение пользователей соцсетей разделилось. Кто-то советовал не лезть со своей камерой, куда не просят и не делать фото мужиков в трусах, но большинство все-таки обеспокоились тем, что дверь на чердак не закрыта, так как это чревато несчастным случаем.