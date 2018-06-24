VistaNews.ru


Эксперты назвали овощи и фрукты, которые полезнее приготовить

Сегодня, 21:17

Стереотип о пользе сыроядения давно исчерпал себя. Многие дары природы принесут гораздо больше пользы организму, если их подвергнуть термической обработке.

Эксперты утверждают, что не все овощи и фрукты полезно есть в сыром виде. Некоторые дары природы лучше и полезнее приготовить, а вот некоторые рекомендовано грызть сырыми. Например морковку рекомендуется отварить или потушить - это поможет активизировать в ней вещества, положительным образом влияющие на зрение человека. В перечне рекомендованных для кулинарной обработке плодов эксперты назвали и помидоры, ведь чем больше кулинар их готовит, тем больше в этих красных плодах образуется ликопина - мощного антиоксиданта, разрушающего вредные свободные радикалы в организме.

Следует помнить, что время высокотемпературной обработки овощей и фруктов также очень важно, и оно разное для всех. Например томаты под воздействием высоких температур с течением времени становятся более полезными, а вот брокколи и цветную капусту не стоит томить в горячей воде более 5 минут.

Если морковь или свеклу чистить после, не до варки, а капусту, помидоры, кабачок или баклажан резать на части, наоборот, после того, как они пропеклись, то полезных веществ в них сохранится больше.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные назвали овощи и фрукты, представляющие наибольшую опасность весной

В России перед Новым годом подорожали лук и картофель

Эксперты назвали ТОП-10 обязательных доступных продуктов для людей за 50

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем