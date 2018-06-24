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Житель Воронежской области сорвал в лотерею куш на 1 млн рублей

Сегодня, 20:45

Счастливчик выиграл в пятом туре 1237 тиража в программе «Столото представляет Жилищная лотерея».

Очередной житель Воронежской области своей легкой рукой выбрал и купил счастливый лотерейный билет, который сегодня подарил ему выигрыш в размере 1 млн рублей. Розыгрыш состоялся 24 июня в программе «Столото представляет Жилищная лотерея». Кто именно сорвал сегодня куш пока неизвестно.

Череду крупных выигрышей в лотерею в региона начала уроженка Панино, которая в ноябре сорвала крупнейший за всю историю джекпот, и выиграла 506 млн рублей. Месяцем позже студентка Воронежского технического университета выиграла шикарные загородные апартаменты. На Новый год очередной житель региона выиграл квартиру. Позже две квартиры и два загородных дома достались еще четверым счастливчикам региона, а неделю назад квартиру получил победитель 290 тиража Государственной жилищной лотереи.

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