В Воронеже на реке заметили полуголую «сочную бомбиту»

Сегодня, 19:33

Горожане с восторгом рассматривали красочное фото, появившееся в блоге их землячки.

В Instagram пользовательницы lovee_is из Воронежа появился снимок на фоне местных пейзажей, который привлёк внимание многих жителей города. Девушка в нижнем белье и купальнике на реке поразила своей красотой и женственностью. На фото таинственная горожанка смотрит загадочно в даль, добавляя фотографии несколько философский смысл. Как только воронежцы заметили полуголую «сочную бомбиту», в её адрес тот час же посыпались многочисленные комплименты.

К слову, «бомбитой» её назвал один из восторженных пользователей, который решил примерять на ней образ героини песни известного казахстанского хип-хоп исполнителя Jah Khalib. Сама же девушка, похоже, настроена более серьёзно. Свой снимок она подписала романтично «Когда в сердце живет любовь». Между тем, это не помешало создать в Воронеже целый фан-клуб lovee_is. Парни признаются в чувствах девушке и пытаются блеснуть остроумием, чтобы привлечь внимание красотки.

Ранее мы писали, что бразильские фанаты обманом вынудили россиянку спеть с ними неприличную песню про «розовую вагину» на португальском языке. В Бразилии установили личности хулиганов. Что касается девушки, то выяснить, кто она такая удалось лишь спустя время. Оказалось, что сама она из Кемеровской области.