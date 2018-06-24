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Жители Мурманска выращивают во дворе пальму

Сегодня, 19:07

Неизвестный решил внести экзотическое разнообразие в надоевшие окрестности, и на пустыре в открытый грунт высадил тропическое метровое растение.

Жители Мурманска выращивают во дворе на улице Щербакова нехарактерное для данной местности экзотическое растение. Неизвестный решил благоустроить пустующую территорию, и высадил в открытый грунт теплолюбивую взрослую пальму, высота которой достигает почти метра. Учитывая возраст дерева, оно не сможет прижиться в таких условиях, а потому довольно скоро может погибнуть в холодной земле.

Очевидцы довольно быстро заметили необычное растение, которое сильно выделяется среди обыденных пейзажей: «Интересно, в этот момент кто-нибудь высадил елку в Африке?». В комментариях под снимком в социальных сетях в ходе бурных обсуждений пользователи осудили действия садовника, который обрек растение на верную гибель.

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